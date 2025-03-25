Bayram Öncesi Tıraş Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayram Öncesi Tıraş Yoğunluğu Artıyor

Bayram Öncesi Tıraş Yoğunluğu Artıyor

Van'daki berberler, bayram tıraşlarının son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

25.03.2025 13:43
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Van'daki kuaför ve berberlerde yoğunluk artarken, işletme sahipleri saç ve sakal tıraşlarının son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bayram öncesinde tıraş olmak isteyen vatandaşlar, kuaför salonlarında ve berber dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde randevusuz müşteri kabul etmek zorlaşırken, bekleme süreleri giderek uzuyor. Berberler ve kuaförler, son günlerde yaşanabilecek yığılmalara karşı vatandaşların mağdur olmamaları için tıraşlarını erkenden yaptırmaları gerektiğini vurguluyor.

"Sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz"

Konuya ilişkin konuşan berber Turgay Gençer, bayram tıraşlarının son üç güne bırakılmasının kendilerini zorladığını belirtti. Son iki haftadır müşteri sayısının az olduğunu ancak bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını ifade eden Gençer, "Son üç güne kalan müşterilerimizi sağlıklı şekilde tıraş edemiyoruz. Saç tıraşlarını erkenden yaptırsalar, son günlerde sadece ense tıraşı ve sakal düzeltme gibi kısa süren işlemleri yaptırabilirler. Ancak saç tıraşı uzun sürdüğü için bizleri çok yoruyor. Sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz, son üç gün eve dahi gidemiyoruz. Ne kadar çağrıda bulunsak da yine de işlerini son güne bırakıyorlar" dedi.

"Yoğunluktan dolayı kuaförler yorgun düşüyor"

Saç tıraşlarının son gün ve saatlere bırakıldığını dile getiren bir diğer berber Erkan Gül ise, "Sadece kuaförlerde değil, vatandaşımız diğer işlerini de son günlere bırakıyor. Yoğunluktan dolayı kuaförler yorgun düşüyor, bu da sağlıklı ve kaliteli bir tıraşı zorlaştırıyor. Uzun çalışma saatleri nedeniyle bel, diz ve göz ağrıları yaşıyoruz. Üstelik Ramazan ayında açlık ve uykusuzluk gibi etkenler de eklenince işimiz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden müşterilerimiz tıraşlarını son günlere bırakmamalı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayram Öncesi Tıraş Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

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