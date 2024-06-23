Bayram sonrası balık satışları artacak

Ekonomi

Bayram bitti, balıkçılar satışların artmasını bekliyor

-Barbun ve Mezgit Karadeniz'den çıkıyor

DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı sonrasında balık tezgahlarında Karadeniz'den çıkan Barbun kilosu 350, Mezgit 300 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar ise Kurban bayramının bitmesiyle balık satışlarının artmasını bekliyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca'da kayık ve oltalarla tutulan balıklar tezgahları süslüyor. Balıkçı Hasan Usta, yaz aylarına göre Kurban bayramında balık satışlarının iyi olduğunu belirterek "Kurban bayramında balık satışları yaz aylarında olması gerektiği gibi güzeldi. Güzel bir haraketlilik vardı. Yaz balıkçılığı kayıklarımız kıyıdan tuttuğu az olduğu için mecbur pahalı oluyor. Barbun, Mezgit yerli, İstarvit Bursa'dan geliyor şu an burada yok. Alım gücü zayıf. Tek temennimiz balık satışlarının artmasıdır" ifadelerinde bulundu.

Tezgahta balık fiyatları ise şöyle; Uskumru tane 60 TL, Mezgit kilosu 300 TL, İstarvit kilosu 250 TL, Barbun kilosu 350 TL, Hamsi kilosu 200 TL, Çupra tanesi 150 TL, Levrek tanesi 100 ile 150 TL ve dilim Somon kilosu 300 TL'den satılıyor.