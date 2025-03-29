Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı

Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı

TESK Başkanı Palandöken, bayram tatili için yola çıkacaklara trafik kurallarına uymalarını hatırlattı.

29.03.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Palandöken, "Bayram tatili uzatıldı. Çocuklarımız ve çalışanlar açısından olumlu bir gelişme. Tatil süresince birçok kişi yaşadığı şehirden ayrılarak turizm bölgelerine gidecek ve bu kentlerin ekonomisine katkı sağlayacak. Ancak bulundukları il ve ilçelerden ayrılanların oluşturduğu bir boşalma da yaşanacak. İnsanlar memleketlerine dönecek. Bu yıl tatilin uzamayacağını düşünen birçok kişi önceden alışverişini yaptı. Bu nedenle şekerleme, tatlı ve giyim ürünlerinde beklenen hareketlilik tam olarak sağlanamayabilir. Yine de tatilin üst üste gelmesi ülkemiz açısından önemli bir süreç. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, zorunlu görevi olmayan doktorlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz bu tatilden yararlanacak. Yaklaşık 22 milyon öğrenci ve öğretmen için bu tatil bir fırsat olacak. Ancak şehirlerde kalacak, seyahat imkanı olmayan insanlar da var" dedi.

"Bayramı bayram gibi yaşayalım, kurallara uyalım"

Bayramda yola çıkacakların trafik kurallara uymasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Palandöken, "Bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte çok dikkatli olunmalı. Araçların hızına ve yolların durumuna dikkat edilmeli. Bölünmüş yollar bile kazaları engellemek için tek başına yeterli değil. Belki siz kendinize ve aracınıza güveniyorsunuz ama karşıdan gelen sürücünün yorgun, uykusuz ya da dikkatsiz olabileceğini unutmayın. Her bayram ve tatil sonrası görmek istemediğimiz kazalar yaşanıyor. Bu nedenle toplu taşıma araçlarını kullanmak kazaları önlemede önemli bir tedbirdir. Özel araçlarla yola çıkacak olanlar mutlaka dinlenmiş olmalı. Aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde gidecekleri noktaya varmalı ve aynı şekilde evlerine dönmeliler. Trafik kurallarına, ışıklara ve levhalara uymak son derece önemli. Daha önce de belirttiğim gibi, bayramı ailelerinizle huzur içinde geçirin. Tatil beldelerinde veya memleketlerinizde güzel vakit geçirin, ancak dönüş yolunda dikkatli olun. Bayramınızı ve tatilinizi kazalarla gölgelemeyin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, trafik, Yaşam, Tatil, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazıklar olsun Dolandırıcıların 4 bin lira için yaptığına bakın Yazıklar olsun! Dolandırıcıların 4 bin lira için yaptığına bakın
Yola çıkacaklar dikkat Yoğunluk başladı Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
Özel bilgileri ele geçirilmişti Aleyna Tilki’ye şantaj davasında karar açıklandı Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye şantaj davasında karar açıklandı
İstanbul Boğazı’ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi Kimlikleri belli oldu İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt’un son mesajı adeta veda gibi Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı adeta veda gibi
Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik 420 bin kişiye iş imkânı Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik! 420 bin kişiye iş imkânı

09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
02:04 Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik 420 bin kişiye iş imkânı Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik! 420 bin kişiye iş imkânı
12:22 Erdoğan ve Putin’den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada
12:18 Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
12:11 Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt’un son mesajı adeta veda gibi Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı adeta veda gibi
12:08 İstanbul Boğazı’ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi Kimlikleri belli oldu İstanbul Boğazı'ndan 2 saat arayla 2 erkek cesedi! Kimlikleri belli oldu
11:44 Özel bilgileri ele geçirilmişti Aleyna Tilki’ye şantaj davasında karar açıklandı Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye şantaj davasında karar açıklandı
11:43 Yola çıkacaklar dikkat Yoğunluk başladı Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
11:42 Yazıklar olsun Dolandırıcıların 4 bin lira için yaptığına bakın Yazıklar olsun! Dolandırıcıların 4 bin lira için yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 10:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement