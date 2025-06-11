Bayramda 40 Ton Baklava Tüketildi - Son Dakika
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Ekonomi

Bayramda 40 Ton Baklava Tüketildi

11.06.2025 14:52
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Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 40 ton baklava tüketildi, baklava ikramı bayramların vazgeçilmezi.

Kurban Bayramı'nda 40 ton baklava tüketildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bayramların vazgeçilmezi lezzeti olan baklava, Kurban Bayramı'nda da yoğun talep gördü.

Asırlardır bayram ikramlarının gözdeleri arasında yer alan ve bayramların değişmez lezzeti olan "Antep Baklavası" bu bayramda da ikramların başında yer aldı. Gastronomi alanında UNESCO'nun "fark oluşturan şehirler" ağında yer alan ve baklavanın da başkenti olarak bilinen Gaziantep'te bin bir emek ve zahmetle hazırlanan baklava Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da değişmez ikramlar arasında yer alan ikram oldu. Gaziantep'in ismiyle bütünleşen baklava, son derece dikkat ve ustalık isteyen ender tatların başında gelirken, Antep fıstığı, tereyağı, kaymak ve sert buğdaydan oluşan tatlının her aşaması aslında ayrı bir maharet ve emek istiyor. Avrupa Birliği tarafından tescil edilen "Antep Baklavası"nın üretildiği gastronomi şehri Gaziantep'teki baklava ustaları tarafından üretilen baklava, yurt içinin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Hamur, Antep fıstığı ve şerbetle hazırlanan "Antep Baklavası" özellikle bayramlarda yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok rağbet görüyor. Özel günlerin yanı sıra bayramlarda da insanların vazgeçemediği lezzetlerden biri haline gelen "Antep baklavası" bayramlarda ziyarete gelen misafirlere ikram edilmekle birlikte bayram ziyaretine gidenler tarafından da hediye olarak götürülüyor.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Kurban Bayramı'nda kentte 40 ton baklava tüketildiğini bildirdi.

Baklavanın bayram sofraların vazgeçilmez ve değişmez lezzeti olduğunu belirten Katmerci, "Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda baklavamız vazgeçilmezdir ve bayramda ziyarete gelen misafirleri daha hoş ve sıcak karşılamak için baklava bayram sofralarının olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in asırlık tutkusu ve lezzeti olan Antep baklavasının bayramlarda en çok talep gören tatlılar arasında yerini aldığını belirten Katmerci, "Gaziantep'in birbirinden lezzetli, sofralarımızın vazgeçilmezi olan tatlılarımızın başında gelen baklavamızın dört gün boyunca Türkiye'ye ve dünyanın tüm sofralarında yer alması için var gücümüzle çalıştık. 40 tona yakın bir çalışmamız oldu. Yeterli değil ama inşallah hedefimiz dünyada ve Avrupa'da baklavamız tüm sofralara girene kadar esnafımızla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz aylık bazda 100 tonu bulana kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Katmerci, Kurban Bayramı öncesi yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için kentteki baklavacıların yoğun mesai yaptıklarını belirterek, Gaziantep'ten tüm Türkiye'de ve dünyada ağızları tatlandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Turizm sezonunun başlamasıyla kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de baklavaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Katmerci, baklavanın önemli bir lezzet olduğunu söyledi.

Baklava ustası İbrahim Karakuş ise arife gününün 5-6 gün öncesinden itibaren başlayan bayram yoğunluğunun bayramın son gününe kadar devam ettiğini ve baklava satışlarından memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayramda 40 Ton Baklava Tüketildi - Son Dakika

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