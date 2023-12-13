 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi

Çanakkale'de bulunan Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'ndan gelen yağışlar sonucu su seviyesi yüzde 60'a çıktı. Barajın su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindirirken, su kullanımına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bayramiç Barajı\'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi
13.12.2023 - 10:16,
Abone Ol

ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın yüzde 8,5'a düşen su seviyesi, yağışlar sonrası 2 ayda yüzde 60'a ulaştı.

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen, 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar geriledi. Bunun üzerine baraj, tarımsal sulamalara kapatıldı. Kentte kasım ve aralık ayı ortalarında yağışlar etkili oldu. 2 aylık sürede etkili olan sağanak sonrası Bayramiç Barajı'nın seviyesi, yüzde 60'a çıktı. Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülşin Zeybekoğlu, baraj seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu belirterek, çiftçilerin ekim ve sulama sezonlarında su kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

'KAR YAĞARSA BARAJ SEVİYESİNİN DOLULUK ORANI ARTACAK'

Ekim ayının ortalarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesini yüzde 8,5'lara düştüğünü söyleyen Zeybekoğlu, "Aralık ayının ortalarına kadar etkili olan sağanak yağışlar ve Kaz Dağları'na yağan kar ile Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Barajımızın su seviyesinin yükselmesi, bizim için sevindirici ama ekim ve sulama sezonu başladığında üreticilerimizin su kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor. Kaz Dağları'na geçen sene kar yağışının çok az olmasından dolayı Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı olumsuz etkilenmiştir. Bu yıl ise Kaz Dağları'nda kar yağışının beklenen günlerde gelmesi sevindirici. Bu yıl kar yağışının istediğimiz gibi olması, durumunda baraj seviyesinin doluluk oranı artacağı için olumlu yönde etkilenecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bayramiç Barajı, Kaz Dağı, Bayramiç, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi - Son Dakika


10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:41
Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1850 lira seviyesinde işlem görüyor
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü

Son Dakika
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
07:45 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement