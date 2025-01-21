Bedelli Askere Özel Kredi Seçenekleri

Ekonomi

Enuygunfinans.com, 1 Ocak-30 Haziran döneminde geçerli olan bedelli askerlik ücretine yönelik bankaların sunduğu kredi seçeneklerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygunfinans.com tarafından derlenen rehberde, bedelli askerlik başvurularında finansal destek arayanlar için faiz oranları ve ödeme planlarıyla ilgili detaylar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1 Ocak-30 Haziran dönemi için bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13,44 lira olacağını duyurmasının ardından, başvuruda finansal destek arayanlar için kredi imkanları gündeme geldi.

Bankalar, "bedelli askerlik kredisi" adı altında özel olarak ihtiyaç kredisi sunuyor. Bedelli askerlik kredisi başvurularında, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi kredi notu, gelir durumu ve iş statüsü gibi faktörler değerlendiriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla, 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı bulunuyor. Bedelli askerlik ödemelerini bu tutarın üzerinde bir krediyle ödeyecek kullanıcılar, en fazla 12 ay vadeli ödeme planı oluşturabiliyor.

"Faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygunfinans.com İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, 2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranlarının, yüzde 3,55 seviyelerinden başladığını belirtti.

Adıyaman, "Kullanılacak kredi tutarının 243 bin 13 lira olarak hesaplandığı bir senaryoda, 12 ay vade ile toplam ödeme yaklaşık 321 bin 911 liraya ulaşıyor. Bu durumda aylık taksit tutarı, 26 bin 826 lira oluyor. Askerlik ödemelerinin 100 bin liralık kısmını, 24 ay vadeli krediyle karşılamak isteyen kullanıcıların aylık ödeme tutarı ise 6 bin 978 lira oluyor. Ancak, kredinin faiz oranları yükseldikçe toplam ödeme ve taksit tutarları da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nihai kredi onay durumu ve sunulacak faiz oranı tekliflerinin hem bankaya hem de kullanıcıya bağlı olarak farklılık gösterebileceğini aktaran Adıyaman, şunları kaydetti:

"Platformumuz, kullanıcılarımızın kredi seçeneklerini hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırmasını sağlıyor. Bu sayede hem zaman kazanıyorlar hem de ihtiyaçlarına uygun finansman çözümü bulabiliyorlar. Amacımız, bedelli askerlik başvurusu yapanların bütçelerine uygun ödeme planlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak."