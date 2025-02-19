Belçika, 250 Milyar Avro Rus Varlığını Dondurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Belçika, 250 Milyar Avro Rus Varlığını Dondurdu

Belçika, Rusya-Ukrayna Savaşına bağlı yaptırımlar kapsamında 258 milyar avro Rus varlığını dondurdu.

19.02.2025 12:48
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Belçika'nın, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında şimdiye kadar toplam 250 milyar avronun üstünde Rus varlığını dondurduğu bildirildi.

Belçika Maliye Bakanlığı Hazine Birimi, savaş ve uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında ülkede şimdiye kadar dondurulan Rus varlıklarına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, Belçika'da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bunun 65 milyar avroluk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar avroluk kısmını da Rusya Merkez Bankasının hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Euroclear'da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Belçika, 250 Milyar Avro Rus Varlığını Dondurdu - Son Dakika

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