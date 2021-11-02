Üye Girişi
Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Termal Turizm Projelerimiz var" - Son Dakika

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Termal Turizm Projelerimiz var"

02.11.2021 14:33
Belediye Başkanı Ekicioğlu:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkının parası doğru yerde, istihdama dayalı, turizme dayalı ve ekonomiye katkı sunacak projeler için kullanılmalı" dedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkının parası doğru yerde, istihdama dayalı, turizme dayalı ve ekonomiye katkı sunacak projeler için kullanılmalı" dedi.

Kırşehir'de eski TÜRKTUR olarak bilinen yeri aldıklarını ve alınan alanı Kırşehir için istihdam merkezi haline getireceklerini ifade eden Başkan Ekicioğlu, "Entegre Et Tesisleri de dahil birçok alanda bölge faaliyette bulunulacak. Kırşehir Belediyesi, Kırşehir'in gelişimi konusunda ne gerekiyorsa yapacak. Projeye büyükşehir belediyelerini de şirketler aracılığıyla ortak etmeyi hedefliyoruz. 10 bin aileye dokunacak bir proje Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu. Kırşehir'de yer alan Karakurt Kaplıcaları için de resmi müracaatlarını yaptıklarını anlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Karakurt Kaplıcası'na yapmak istediğimiz tesis konusunda Kırşehir Belediyesi olarak şirket aracılığıyla resmi başvurumuzu yapmıştık. İl Özel İdaresi'nden mücavir alan dışında yatırım yapamayacağımıza dair bir yanıt geldi. Söz konusu alanı şirket üzerinden istedik ve bakanlıktan da olur aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Türkiye'nin her yerinden şirket üzerinden yer alabilirsiniz' dedi. ve gelinen noktada da biz, bu alanın bir kooperatife tahsis edildiğini öğrendik. Biz, kendimiz için değil, Kırşehir için bir takım projeler üretiyor ve hayata geçirmeye çalışıyoruz." - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu: Termal Turizm Projelerimiz var

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Termal Turizm Projelerimiz var' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez! Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi 13:23 İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Son Dakika Haberleri
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi         
13:28
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Termal Turizm Projelerimiz var" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement