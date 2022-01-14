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Belediyeden satılık helikopter - Son Dakika

Belediyeden satılık helikopter

14.01.2022 15:18
Belediyeden satılık helikopter

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. 31 Mart 2019'da Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Vahap Seçer, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için helikopteri satışa çıkarmış, talep olmayınca kiraya vermişti. 1 milyon 480 bin dolara bir kez daha satışa çıkarılan helikopterin satış ihalesi Resmi Gazetede yayınlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği günden bu yana belediyeye alınan helikopterden kurtulmaya çalışıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında alınan helikopteri, tasarruf tedbirleri kapsamında Temmuz 2019'da 'hava taksi' olarak kullanmaya karar veren Başkan Seçer, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine satışa çıkardı.

2019'da da satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesinin sancılı yaralarından biri olan helikopter, alındığı günden itibaren birkaç kez kullanılmasının dışında atıl kalmış, her ay belediyeye 300 bin liralık ek yük getiren helikopterin işler hale getirilmesi ve en azından masrafını çıkartabilmesi için Seçer'in göreve gelmesinin ardından çeşitli formüller aranmıştı. Bunlardan biri de helikopterin 'hava taksi' olarak vatandaşların kullanımına sunulması olmuştu. Hava taksi formülüyle şehirler arası yolculuklar, düğün ya da farklı organizasyonlar için helikopteri kiralama yöntemine başvurulmuş, ancak bu girişimden de bir sonuç alınamamış, helikopterin satışı için çalışmalar gerçekleştirilmişti. Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonunda ihale düzenlenmiş, ancak alıcı çıkmamıştı.

"Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum"

Seçer, helikopter satılmayınca bu kez de kiralama yoluna gitmişti. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında helikopteri kiraya verdiklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Helikopterimiz vardı, 2,5 milyon dolar gibi bir paraya alınmış. Sabit heliportta duran o helikopterin Mersin Büyükşehir Belediyesine maliyeti aylık 300 bin liraydı. Satamadım; İstanbul'a rica ettim, 300 bin lira aylık maliyeti duyan kaçtı, İzmir'e rica ettim, Ankara Belediye Başkanımıza rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumuna kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtulmuş oluyorum" demişti.

Seçer, Mart 2021'de yapılan meclis toplantısında da helikopterin maliyetinin o tarihe kadar Büyükşehir Belediyesine 40-50 milyon liraya ulaştığı bilgisini vermişti.

İhale 16 Şubat'ta yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, bir türlü kurtulamadığı helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. Resmi Gazetede yayınlanan ihale haberinde, helikopterin muhammen bedeli 1 milyon 480 bin dolar olarak belirtilirken, geçici teminat olarak da 44 bin 400 dolar istendi. Taş Bina Toplantı Salonunda yapılacak ihalenin tarihi 16 Şubat 2022 olarak belirlenirken, ihalenin kapalı teklif usulüyle yapılacağı bildirildi. - MERSİN

Belediyeden satılık helikopter

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Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Helikopter, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyeden satılık helikopter - Son Dakika Ekonomi


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