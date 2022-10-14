Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu - Son Dakika
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Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu

14.10.2022 16:18
Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikasına dair yaptığı açıklamalarla ilgili 'Belediye, belediye iştirakleri ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin...

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikasına dair yaptığı açıklamalarla ilgili 'Belediye, belediye iştirakleri ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin yemek paralarının günlük net 55 TL'ye çıkarılması' konusunda bir açıklama yaptı.

Başkan Çelik açıklamasında; "5 Ekim 2022 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin tarafından yemek ücretlerinin 55 TL ye yükseltilmesiyle ilgili Kamu çerçeve sözleşmesine ek bir protokol imza altına alınmıştı. HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın; belediyeler ve şirketlerinde yemek paralarının günlük net 55 TL'ye çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeleri ve gayretleri neticesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan işçilerin yemek paralarının günlük net 55 TL'ye çıkarılması için bir genelge yayınlanmıştır" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu - Son Dakika
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