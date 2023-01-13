Benzin Fiyatlarına Gece Yarısı 80 Kuruş Zam Yapıldı

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. Benzinin litresi son zamla birlikte 19,69 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatına çarşamba günü 60 kuruş indirim gelmesinin ardından bugünden geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam yapıldı. Benzine gelen son zamla birlikte benzin fiyatları yeni yıla başladığı 19,46 TL'lik seviyenin üzerine çıktı. Zammın ardından İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı ortalama 19,69 liraya yükseldi. Motorinin litresi ise 22,07 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Son zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzinin litre fiyatları şöyle oldu:

İstanbul

Motorin litresi 22,07

Benzinin litresi 19,69

Ankara

Motorin litresi 22,29

Benzinin litresi 19,94

İzmir

Motorin litresi 22,39

Benzinin litresi 19,90