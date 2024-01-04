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Benzin ve Motorine Zam Geldi - Son Dakika
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Benzin ve Motorine Zam Geldi

Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 36,75 liraya, Ankara'da 37,42 liraya, İzmir'de ise 37,59 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 39,35 liraya, Ankara'da 39,95 liraya ve İzmir'de 40,22 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

04.01.2024 - 09:44,
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Benzinin litre satış fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı. Dün ÖTV tutarında yüzde 25,6 oranında artış yapılmıştı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA 39 LİRAYI AŞTI

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 36,75 liraya, Ankara'da 37,42 liraya, İzmir'de ise 37,59 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 39,35 liraya, Ankara'da 39,95 liraya ve İzmir'de 40,22 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ÖTV TUTARI YÜZDE 25,6 ARTTI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre; her iki grupta da ÖTV tutarı yüzde 25,6 oranında arttı. Böylece benzinin fiyatı 2,31 TL, motorinin ise 2,16 TL yükseldi. Zammın ardından benzin 37 lirayı, motorin ise 40 lirayı aştı.

Benzin ve Motorine Zam Geldi
Kaynak: İHA
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