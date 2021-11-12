Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,085818 1,15 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,069795 1,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,018362 1,07 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,181805 0,94 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120970 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076728 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011753 0,79 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023335 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011639 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027169 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,069693 2,17 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,068451 0,63 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,011955 0,57 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075872 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,067449 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,024050 1,09 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,095786 1,07 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,036854 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,186684 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,256871 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011714 3,39 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,037685 1,12 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,036329 0,50 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022815 0,37 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF 0,032784 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019255 2,12 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,063602 1,98 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,067767 1,95 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,062308 1,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,038067 1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077423 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082214 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082268 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032760 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082031 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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