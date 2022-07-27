Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor

27.07.2022 09:33
Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde önemli bir gelir kaynağı olan beyaz incirde bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçede üreticinin önemli gelir kaynağı olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

"KİLOSU 40 İLA 45 LİRA ARASINDA SATILIYOR"

Verim ve fiyatının incir üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen tüccar İsmail Kaplan, "Bugün itibariyle incir hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu anda kilosunu 25 liraya alıyoruz. Üretici de tüccar da fiyattan memnun. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Kalitemiz belli zaten şu anda Mut incirinin rakibi yok" dedi. Beyaz inciri Ankara ve Konya ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin çoğu iline gönderdiklerini belirten Kaplan, "Gönderdiğimiz yerde de kilosu 40 ila 45 liraya satılıyor. Sezon boyunca Mut genelinde tahmini 30 bin ton incir rekoltesi beklentimiz var. Şu anda fiyatlar çok iyi. Bir kova incir getiriyorlar 250 lira ediyor. Bir kova incir 10 kilo gelir" diye konuştu. Üretici Osman Kavalcı ise, "Şuan tüccar incirin kilosunu 25 liraya alıyor iyi para kazanıyoruz. Allah razı olsun herkesten" dedi.

YORUMLAR
500
Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu' başlatıldı Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu' başlatıldı Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı
Kaynak: İHA

İsmail Kaplan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement