Beyaz Kestane Kabağı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Beyaz Kestane Kabağı Hasadı Başladı

Beyaz Kestane Kabağı Hasadı Başladı

Sakarya'nın coğrafi işaretli beyaz kestane kabağının hasadı yapılmaya başlandı, lezzeti sofraları süslüyor.

19.10.2024 14:52
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Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen Sakarya'nın coğrafi işaret tescilli beyaz kestane kabağının hasadı başladı. Lezzetiyle yiyenleri büyüleyen ve sofraları süslemek üzere römorklara yüklenen kabaklar, satış noktalarında yerini almaya başladı.

Kabak denilince ilk akla gelen ve 'kabak tatlısı'nın da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da beyaz kestane kabağının tarladan, sofraya yolculuğu başladı. Ekimi Mart-Nisan aylarında özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan beyaz kestane kabakları yaklaşık 7 aylık sürecin ardından toplanmaya başlanıyor. Binbir zahmetle yetiştirilen kabaklar römorklara yüklenerek önce depolara, daha sonrasında da satış yerlerine ulaşıyor. Usta ellerden geçtikten sonra tatlısıyla damakları şenlendiren; çorba, lokum, marmelat ve reçel çeşitleri ile de sofraları süsleyen kabaklar, yurt dışına da ihraç ediliyor. Tarlada 6 ila 8 lira arasında değişen fiyatlar marketlerde ise 15-20 lira arasında satışa sunuluyor.

"Sakarya'nın coğrafi işaretli kabağının lezzeti toprağından geliyor"

Kabak ekimi ve hasadından bahseden çiftçi İslam Aksoy, "Kabak, Mart ayının 15'inden Nisan ayının 20'ine kadar ekilir. Toplama zamanı da Eylül ayının 20'sinde başlayıp Ekim ayının sonlarına kadar devam eder. Şu anda da hasadımız sürüyor. Sakarya'nın coğrafi işaretli kabağının lezzeti toprağından geliyor. İlk önce tarlalarımızı hazırlıyoruz, ekeceğimiz yere hayvan gübresini koyarız ve ondan sonra toprak altı gübresi ekilir. Ardından kabak çıkıp 3-4 yaprak olduktan sonra ilk çapası yapılır. Devamında da üst gübresi atılır ve boğazlama yapılır. Tarladaki fiyatlar 6 ila 8 lira arasında değişiyor. Marketlerde ise 15-20 lira arasında satılıyor. Bu sene kabağın tarlalara ekilme oranı daha fazla. Hava şartları ve kuraklık sebebi ile kabağın olmadığı yerler var. Geçen seneye göre rekolte daha yüksek. Vatandaşın sofrasına daha bol kabak gelebilir bu sene" dedi.

"Tarladan sofraya serüveni başladı"

Kabak ihracatından söz eden Aksoy, "Ülkenin birçok bölgesine kabağımızı gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya ve Afyon gibi illerimiz başta olmak üzere yurt dışına da gönderiyoruz hasadına başladığımız kabaklarımızı. Sakarya kabağımız özellikle tatlı olarak kullanılıyor. Çorba ve farklı ürünlerde de kullanılıyor kabağımız. Bu sene kabak daha fazla olduğu için vatandaşlar daha rahat alıp tüketecek. Tabii vatandaşın daha fazla kabak tüketmesi bizim de satışlarımızı etkiler ve seneye tarlalara ekeceğimiz kabak sayısını artırır. İyi bir kabak; parlaklığı ve sap kısmının kalınlığı gibi yerlerden belli olabilir. Yani görüntüsünden kabağın güzelliğini anlayabiliriz. Hasadı devam eden kabağımızın, tarladan sofraya serüveni başladı" diye konuştu.

"Kabak tatlımıza biz elmas diyoruz"

Lezzeti damaklarda kalan kabak tatlısının sofraları süslediğini aktaran restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "Kabağın hasadı başladı. Tarlada toplanan kabak tatlılarımız sofraları süslüyor. Sakarya'da yetişen kestane kabaklarımızı en güzel haliyle hazırlayarak elmas haline getiriyoruz. Kabak tatlımıza biz elmas diyoruz, Sakarya'mızın coğrafi işaretli lezzetini elmas haline getirerek kıymetli misafirlerimizin masalarını süslüyor ve damaklarını şenlendiriyoruz. Sakarya harici birçok şehirden bu lezzeti tatmak için gelen misafirlerimiz oluyor. Bunun yanı sıra yurt dışından sadece bu kabak tatlısını yemek için gelen misafirlerimiz bile oluyor. Bu eşsiz lezzeti tadan bir daha dükkanımıza geliyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, sakarya, İhracat, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyaz Kestane Kabağı Hasadı Başladı - Son Dakika

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