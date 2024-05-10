Beypazarı kurusu AB\'de tescil edilmek için başvuru yapıldı

Ekonomi

Başkent'in coğrafi işaretli lezzetlerinden Beypazarı kurusunun Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Beypazarı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2009'da ilçenin adıyla tescil edilen Beypazarı kurusunun üretim standardının yurt dışında da tescillenmesi ve ihracatında tüketici güveninin sağlanması için AB tescil başvurusu çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yöresel lezzetlerin tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.