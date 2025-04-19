Bilecik Belediyesi'nden Vergi Beyanları Hakkında Uyarı

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin beyanı ve ödenmesi konularında uyarılar yapıldı.

Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mükelleflerimizin cezai duruma düşmemeleri için aşağıda vergilerle ilgili beyan süreleri belirtilmiştir. Emlak vergisi beyan verme süresi bütçe yılı içinde eğer yılın son üç ayı içinde vuku bulduysa olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgili belediyeye beyan verilmesi gerekmektedir. Çevre Temizlik vergisi için ilk kez mükellefiyet tesisi durumunda otuz gün içinde ilgili belediyeye beyan verilmesi gerekmektedir. İlan ve reklam vergisi için reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye beyanın verilmesi gerekmektedir. Zamanında verilmeyen beyanlar için 213 sayılı vergi usul kanunun 352/2-7 maddesine istinaden 2025 yılı 2. Derece usulsüzlük cezası 5 milyon TL'dir" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK