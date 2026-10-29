Bilecik Osmaneli\'de 10 kadın yöresel desenleri keten dokumayla buluşturdu

ZEHRA ONGAN/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadınlar, geleneksel dokuma kültürünü yaşatmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yöresel desenleri keten dokumayla buluşturuyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 10 üyesi, 2019'dan bu yana sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Lefke bezinin yanı sıra keten dokumayla da üretim yapıyor.

Keten iplikle hazırladıkları örtü, peşkir ve kırlent gibi ürünlerde Osmaneli'nin yöresel desenlerini kullanan kadınlar, geleneksel dokuyu koruyarak farklı tasarımlar geliştiriyor.

Kooperatif başkanı Günnur Uysal, AA muhabirine, keten dokumaya yönelik talep üzerine ürün çeşitlerini artırmaya karar verdiklerini söyledi.

Ketenin dayanıklı, nemi emen ve hava geçiren bir kumaş olduğunu belirten Uysal, şu anda örtü, peşkir ve kırlent ürettiklerini, ilerleyen dönemde giysi ve farklı tekstil ürünleri de hazırlamayı planladıklarını ifade etti.

Yöresel desenler ketenle buluştu

Kooperatifte usta dokumacı olarak görev yapan Banu Erkal da keten üretimine başlamadan önce iplik temini ve ürün tasarımı üzerine araştırmalar yaptıklarını anlattı.

Osmaneli'nin "yığma", "mekik atma", "ajur" ve "sonsuzluk" gibi yöresel desenlerini keten dokumada kullanmaya karar verdiklerini dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

"Keten dokuma üzerinde neler çalışabiliriz diye yaptığımız araştırmalarda ketenin Osmaneli desenlerini çok güzel yansıttığına karar verdik ve yöresel desenlerimizi uyguladık. Kültürümüzü ve dokuyu bozmadan tasarımlarımızı modernize etmeye çalıştık."

Erkal, keten ipliğin keten bitkisinin liflerinden elde edildiğini belirterek, kumaşın özellikle yaz aylarında kullanım açısından avantaj sağladığını kaydetti.

Farklı renklerde ürünler hazırladıklarını belirten Erkal, sipariş üzerine de üretim yaptıklarını söyledi.

Erkal, ürünlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerine değinerek, satışlarını sosyal medya ve internet siteleri üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Banu Erkal, kooperatifi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de keten ürünlere ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.