Bilecik'te Çilek Üretimi: Seç-Al Sloganıyla Dalından Satış - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Çilek Üretimi: Seç-Al Sloganıyla Dalından Satış

Bilecik\'te Çilek Üretimi: Seç-Al Sloganıyla Dalından Satış

Bilecik'te pazarda pahalı olduğunu gören bir çiftçi, eşinin tavsiyesiyle çilek yetiştirmeye başlamıştır. Yılda 40 dönümde 40 ton çilek üreten çiftçi, şimdi ise üretimi seralarla yıl boyuna yayıp yurt dışına ihracat yapmayı planlamaktadır.

30.05.2024 10:55
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Bilecik'te pazarda pahalı olduğunu gören eşinin tavsiyesiyle 1 dönüm yerde çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 'seç-al' sloganıyla dalından satışı yapıyor. Yılda 40 dönümde 40 ton çilek yetiştiren Nar, şimdi ise üretimi seralarla yıl boyuna yayıp yurt dışına ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde yonca ekimi yaptığı bahçesini daha verimli kullanmak ve daha fazla gelir elde etmek için eşinin teşvikiyle çileğe yönelen çiftçi Yalçın Nar, "Devlet Destekli" 40 dönümlük bahçesini 'seç-al' sloganıyla tüketicilere açtı. Büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere bahçesine geçen yıla kadar yonca eken 41 yaşındaki Nar, bundan vazgeçerek geçtiğimiz yıllarda 'Yediveren' cinsi organik çilek üretmeye başlamıştı. Kalitesi, yoğun aroması ve 'seç-al' özelliği ile dalından tüketicilere çilek satışı yapan Nar, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Yalova gibi çevre illerden gelen müşterilerine diledikleri ürünleri toplamaları için izin veriyor.

"Pazarda in pahalı olmasını nedeniyle eşimin tavsiyesi üzerine başladım"

Yalçın Nar, bahçeden daha fazla kazanç sağlamak üzere yola çıktığını, eşinin teşviki, kendinin cesareti ve devlet desteğiyle bu seviyeye geldiğini ifade ederek, "Bu işe eşimin tavsiyesi üzerine ve de pazarda gördüğüm çileğin pahalı olması üzerine başlamış bulunmaktayız. Bir iki dönüm ile biz bu işe başladık. Şu anda 40 dönüme kadar çıktık. İnşallah hedefimiz daha da yükseltmek. Yıllık olarak 40 dönümden 40 ton çilek almaktayız. Bunları da pazarda, manavda değerlendiriyoruz. Vatandaşın halka kendisi gelerek, kendisi topluyor. Seçtiği beğendiği çileği dalında toplama imkanına sahip oluyor. Hedefimiz daha da yüksek dönümlere çıkıp çoğaltmak, dış pazara açılmak" dedi.

"Biz bunu 6 ay değil 12 aya çıkartmak istiyoruz"

Nar, açıklamasının devamında, "Bizim bulunduğumuz bölgede hava şartlarından dolayı6 ay gibi üretim yapabiliyoruz Biz bunu 6 ay değil 12 aya çıkartmak istiyoruz. Üretimi sera gibi yerlerde yapmak istiyoruz, yapacağız inşallah. Bizim ilk hedefimiz vatandaşa, halka buraya gelip burada beğendiği, seçtiği, tadına baktığı çileği toplama imkanı veriyoruz vatandaşta bundan memnun kalıyor. Bizim ilk önceki hedefimiz bu zaten" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Çilek Üretimi: Seç-Al Sloganıyla Dalından Satış - Son Dakika

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