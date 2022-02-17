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Bilecik'te KDV denetimi - Son Dakika

Bilecik'te KDV denetimi

17.02.2022 10:33
Bilecik'te KDV denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Osmaneli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetim yaptı. Bazı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinden sonra marketlerde etiket ve kasa fişi denetimleri gerçekleştirildi. Marketlerin KDV indirimini fiyatlara yansıttığı belirlenirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, market yöneticilerine ve esnafa duyarlılıkları için teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te KDV denetimi

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Katma değer vergisi, Osmaneli, Bilecik, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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