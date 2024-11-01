Bilecik'te Nar Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Nar Festivali Coşkusu

Bilecik\'te Nar Festivali Coşkusu

İnhisar'da düzenlenen Nar Festivali'nde yarışmalar yapıldı, halk oyunları gösterileri sergilendi.

01.11.2024 17:17
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl 5'incisi organize edilen "Nar Festivali" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, İnhisar Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle festivalde "nar sıkma" ve "en güzel nar" yarışması yapıldı, mehter gösterisi sunuldu.

Programda İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ile Yenipazar Kaymakam Vekili Serkan Kaya, narları üst üste dizerek kule yapmaya çalıştı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, kentin son derece verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

İlde aynı sezonda 3 ürün alınabilen tarım arazileri bulunduğunu vurgulayan Vali Aygöl, şöyle konuştu:

"Bu memlekette 82 ürün çeşitliliğini yaşayabiliyoruz. Şükredecek kadar fazla nimetler içinde yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. İnhisar'ın nüfusu küçük olabilir ama gönülleri büyük bir ilçe. Biz de bu ilçeye hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Katılım gösteren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Türk milletinin birlik beraberliğinin önemini vurgulayarak, "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizlere de nice böyle güzel programlarda hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi nasip etsin. Bu sene de tekrar ürünlerimiz bereketli olsun." dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da ekim ve kasım aylarında ilçede nar, ayva, incir ve cennet hurması hasadı yapıldığını ifade etti.

İnhisar narının adeta şifa deposu olduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle tatlı, iri taneli 'deve dişi' cinsimiz ön plandadır. Bu sene 3 bin dekar alanda 10 bin ton nar hasadı yapılmasını planlıyoruz. Hedefimiz; narın bir kısmını meyve olarak satmak bir kısmını da ilçemizde işleyerek nar suyu, nar ekşisi, nar reçeli, nar pekmezi ve nar lokumu gibi ürünlere dönüştürmek."

Halk oyunları gösterisiyle sona eren etkinliğe İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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