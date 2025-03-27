Bilecik'te Şubat'ta İhracat ve İthalat Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Şubat'ta İhracat ve İthalat Düştü

Bilecik'te Şubat ayında ihracat %3, ithalat %15,7 azaldı. Türkiye genelinde ise ihracat düştü.

27.03.2025 11:55
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 3,0 azalarak 10 milyon 464 bin dolar, ithalat yüzde 15,7 azalarak 2025 Şubat ayında 8 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Şubat'ta İhracat ve İthalat Düştü - Son Dakika

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