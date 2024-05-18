Bilgi Güvenliği Derneği Yaz Kampı Düzenleyecek

Ekonomi

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Mustafa Alkan, siber güvenlik alanında insan kaynağı oluşturmak amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaz kampı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak bireyselden çok kurumsal üyeliklere öncelik verdiklerini belirtti.

Başta Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, ASELSAN, Havelsan, gibi sektörün önde gelenleri olmak üzere, ağırlıklı olarak siber güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerden oluşan 42 kurumsal üyelerinin bulunduğunu dile getiren Alkan, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ve birçok STK'yle işbirliği içinde olduklarına işaret etti.

Alkan, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir, etkin ve kamu yararına çalışan bir STK olarak, ülkede insan kaynağı ve yeteneklerinin artırılması için kurs, seminer, panel gibi eğitim faaliyetleri ücretsiz düzenlemeye devam edeceklerini anlattı. Alkan, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sektör temsilcisi kurumsal üyelerle bilgi güvenliğinin görev alanına giren konularda ortak projeler yürüterek toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.

Alkan, siber güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, gerek teknik gerekse hukuki düzenlemelerin desteklenmesi konusunda ve "Siber Güvenlik Eylem Planı"nın etkin bir şekilde uygulanması için çalışacaklarını anlattı.

Gençlere kampa katılım çağrısı

Alkan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de yaz kampı düzenlemeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik alanında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yılda birkaç kez ve yaz döneminde ücretsiz siber güvenlik eğitimleri düzenliyoruz. Eğitimlerimizin ardından katılımcılara sertifika veriyoruz. Konuya ilgi duyan ve kampa katılmak isteyen gençler, dernek web adresi üzerinden başvuru yapabilecek."

"ISC Türkiye Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nın bu yıl 17'ncisini düzenleyeceklerini dile getiren Alkan, "Yapay Zeka Çağında Siber Dayanıklılık ve Olgunluk" ana temasıyla "Dijital Hizmetlerde Kimlik Doğrulama", "Siber Olaylara Müdahale", "Siber Olgunluk ve Yeni Düzenlemeler", "Üretken Yapay Zeka Modellerinin Sunduğu Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı paneller organize edileceğini ve bu alanlarda akademik bildirilerin sunulacağını sözlerine ekledi.