Bilişim Zirvesi 2023: Zekaların Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilişim Zirvesi 2023: Zekaların Ortaklığı

Bilişim Zirvesi 2023: Zekaların Ortaklığı

İstanbul'da düzenlenen zirvede yapay zeka ve insan zekasının iş birliği ele alındı.

24.10.2024 17:46
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Bilişim dünyasının bugünü ve geleceğine teknoloji perspektifinden bakan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi İstanbul'da düzenlendi.

Bilişim Zirvesi'nden yapılan açıklamaya göre, "efficiency" mottosu ve "Etkililik, Etkinlik, Verimlilik" temasıyla Fişekhane'de düzenlenen zirve, yapay zeka ve insanı merkeze alarak "zekaların ortaklığı" için sektörü bir araya getirdi.

Zirvede, tüm alanlarda varlık sergileyen yapay zeka gerçeğinin insan zekası ile birlikteliği farklı açılardan ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Sayan, "Bu saldırılar bize gösteriyor ki ülkece güçlü olmak zorundayız. Ama şunu bilelim ki bu yapanların asla yanına kalmayacak. Bu hain terör saldırısının ülkemizin güçlü yürüyüşünü ve gücünü hedef aldığını görüyoruz. Eli kanlı hainlere asla boğun eğmeyeceğiz, bunun hesabını en ağır şekilde soracağız. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bize sunduğu güç, ilham ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'taki saldırının yerli ve milli üretimin olduğu bir noktaya ve planlı şekilde yapıldığını vurgulayan Sayan, "Biz de bu çalışmalarımızı, ülkemizi en güçlü devletler ve yüksek refah seviyesindeki toplumlar arasında hak ettiği yere çıkarmak için sürdürüyoruz." dedi.

"Verimlilik için insan ve yapay zeka birlikteliği önem kazanmış durumda"

Ömer Fatih Sayan, dijitalleşmenin artık lüks olmadığını ve zorunluluk haline geldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Geldiğimiz noktada yapay zeka ve büyük veriyi konuşuyoruz. Her sektörde olduğu gibi bilişim sektöründe de yenilikler sürüyor. Bu anlamda bilgi ve iş süreçleri hızlanıyor, karar alma mekanizmaları güçleniyor, verim artıyor. Artık iş dünyasında başarılı olmanın temel şartı doğru bilgiye sahip olmak ve onu doğru bir şekilde yönetmekten geçiyor. Yapay zekanın sadece iş süreçlerinde değil, daha geniş bir anlamda, toplumsal sorunlarda da çözüm bulma noktasında büyük bir önem arz ettiği gözden kaçırılmamalı. Bu bağlamda verimlilik için insan ve yapay zeka birlikteliği, yapay zekanın hayatımıza entegrasyonu hepimiz için büyük önem kazanmış durumda."

"Yapay zekanın akıllanması gerekiyor"

Bakan Yardımcısı Sayan, dijitalleşmenin sadece teknolojik bir dönüşüm olmadığını ve aynı zamanda insanlı bir dönüşüm olduğunu dile getirerek, teknolojik dönüşümde her adımın bilinçli, sorumlu ve insanlığa hizmet etme odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Sayan, "Çünkü geleceği şekillendiren sadece teknoloji değil onun arkasındaki niyet. İş, ekonomi ve toplumsal yaşamın daha da birbirinden etkilendiği, her şeyin internete bağlanabildiği, her an her yerde bağlantılı hayatların yaşandığı bir dünyada bu yadsınamaz. Yapay zekanın akıllanması, bilimsel zekanın kurumsallaşarak ilerlemesi gerekiyor. Yapay zekaya duygusal zekayı kattığımız ölçüde çok daha başarılı olur." ifadesini kullandı.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da "Zekaların Ortaklığı" başlıklı sunumunda, insan zekasının ve yapay zekanın ortaklığının olağanüstü bir hızla geliştiğini belirtti.

İnsan zekası ve yapay zekanın ortaklığında ortaya çıkacak sonucun "verimlilik" olacağını söyleyen Halıcı, yapay zekanın diğer teknolojilerle kıyaslanmayacak kadar büyük hızla ilerlediğini, yapay zekanın geleceğinin şirketler tarafından belirlendiğini dile getirdi.

Halıcı, bu hızdan endişe duyduklarının altını çizerek, "Endişeliyim, çünkü bu hızda insanlar bunu yeteri kadar algılayamıyor veya özümseyemiyor. Ancak tüm risklerine karşın yapay zeka çalışmaları artarak devam etmeli. Ama bunu geliştirmek için ayrılan kaynak kadar, onun olası risklerini önceleyen ve önlemler konusunda planlamalar yapan organizasyonlara, oluşturmalara, kurumlara da yatırım yapılmalı ve destek olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilişim Zirvesi'25 yapay zeka, siber güvenlik ve bulut çözümleri alanlarında düzenlenecek"

Zirve kapsamında düzenlenen "Teknoloji Liderlerinin Beklediği Verimlilik" ana panelinde dijital dönüşüm ve verimlilik konularında teknoloji liderlerinin beklentileri ele alındı. Yapay zeka ve otomasyonun işletmelerde nasıl daha verimli sonuçlar getirdiği, insan zekası ve duygularının yapay zeka ile nasıl birlikte çalışarak daha yüksek verimlilik sağlayabileceği tartışıldı.

Etkinliğin ikinci yarısında ise uzman konukların konuşmaları ve söyleşilerle "Yapay Zeka ile İşleri Hızlandırma Programı" ve "Sürdürülebilir Dijitalleşme ve Güvenlik Programı" gerçekleştirildi.

BThaber Başkanı Murat Göçe, zirvede yaptığı açıklamada, 2025 yılında gerçekleşecek Bilişim Zirvesi'nin bambaşka bir konseptte yapılacağını belirterek, "Yapay zeka, siber güvenlik ve bulut çözümleri alanlarında 3 adımda Bilişim Zirvesi'25'i düzenleyeceğiz. 2025 yılının teması 'Trilogy' olacak." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü de "Siber Güvenlikte İnsanın Yapay Zeka ile Dansı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bilişim Zirvesi 2023: Zekaların Ortaklığı - Son Dakika

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