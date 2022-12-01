Bahçeli'nin FETÖ iddiasına BİM'in yöneticisinden tepki: Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında her gün art arda gelen zamlarda suçun marketlerde olduğunu söyleyerek "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir" ifadelerini kullanmıştı.

"BU ÜLKENİN GÜZEL İNSANLARI YALANLARINIZA İTİBAR ETMEDİ"

Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara dikkat çeken bir yanıt verdi. BİM'in tepe yöneticisi Aykaç, "FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" ifadesini kullandı.

"BUNLARIN HEPSİNDE ART NİYET VE ALGI YÖNETİMİ VARDIR"

Aykaç, fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere ise "Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet ve algı yönetimi vardır. Tüketicilerimiz bunlara hiçbir zaman karşılık vermemiştir" dedi.

"ALGI OPERASYONUNUZUN VATANDAŞTA KARŞILIĞI YOK"

Konuşmasında maliyet enflasyonuna da işaret eden Aykaç, "Organize perakendede kar edenlerin en yükseğinin ettiği kar yüzde 4'tür. Onu tamamını da verseniz enflasyon aşağı gelmez. Bunu bile bile 1'alıp 3'e satıyorlar, 4'e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki, bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur" diye konuştu.

"BİZ TEDARİK ZİNCİRİNİN SON HALKASIYIZ"

Galip Aykaç konuşmasına şöyle devam etti; "Unutulmaması gereken bir nokta biz perakendecilerin tedarik zincirindeki en son nokta olmamızdır. Fiyatların hareketlerinden daha önemli bir konu da gıda arzlarında yaşanan daralmadır. Piyasa ekonomisinin temel kuralı fiyatların arz talep ilişkisine göre belirlenmesidir. Bu denge ne kadar güvenilir olursa doğal olarak tüketiciye yansıyan fiyatlar da istikrarlı biçimde, makul ve kabul edilebilir bir seviyede kalabilecektir."