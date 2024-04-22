BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Ekonomi

BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi

BİM\'in Kanada\'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu\'ndan yanıt gecikmedi

Türkiye'nin dev gıda perakende şirketlerinden BİM, Kanada hükümeti tarafından ülkede faaliyet göstermesi için davet edildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan BİM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada hükümeti talep ederse elbette bir değerlendirme yaparız" dedi.

22.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:49
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Kanada basınında yer alan haberlere göre, federal hükümet, rekabeti artırmak ve halka daha fazla seçenek sunmak amacıyla ülkeye gelecek yabancı işletme arıyor.

ALMANYA'DAN DA 2 MARKET VAR

Bu doğrultuda Kanada hükümeti, potansiyel aday listesine Türkiye'den BİM'in yanı sıra Almanya'dan Aldi, Lidl ve Fransız Les Mousquetaires'i aldı.

BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BİM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu Reuters'e açıklamada, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada, yakın zamanda girmeyi düşündüğümüz bir pazar değildi. Ancak Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" diye konuştu.

FAS VE MISIR'DA DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Satış açısından Türkiye'nin lider gıda perakendecisi olan BİM, şu anda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor.

NET GELİR 8 MİLYAR TL

Şirketin açıkladığı son mali rakamlara göre BİM'in 2023'ün 3. çeyreği sonu itibarıyla dokuz aylık satışları 184 milyar lira (5,64 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net geliri ise 8 milyar lira oldu.

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Son Dakika Ekonomi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Taskin: bim deki urunler , orada kalite kontrolden gecemez ?????? 41 6 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Türk firmaların dünyaya açılması ülke prestiji ve ekonomisi açısından oldukça faydalı olur 19 3 Yanıtla mustafa sagdic: kaliteli olursa olurda. suan bize verdikleri utunlerin cogu kaluteden kalir. et balik yas meyve ve sebze cok zayif 7 0
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