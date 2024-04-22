Kanada basınında yer alan haberlere göre, federal hükümet, rekabeti artırmak ve halka daha fazla seçenek sunmak amacıyla ülkeye gelecek yabancı işletme arıyor.
Bu doğrultuda Kanada hükümeti, potansiyel aday listesine Türkiye'den BİM'in yanı sıra Almanya'dan Aldi, Lidl ve Fransız Les Mousquetaires'i aldı.
BİM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu Reuters'e açıklamada, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada, yakın zamanda girmeyi düşündüğümüz bir pazar değildi. Ancak Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" diye konuştu.
Satış açısından Türkiye'nin lider gıda perakendecisi olan BİM, şu anda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor.
Şirketin açıkladığı son mali rakamlara göre BİM'in 2023'ün 3. çeyreği sonu itibarıyla dokuz aylık satışları 184 milyar lira (5,64 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net geliri ise 8 milyar lira oldu.
Son Dakika › Ekonomi › BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti. Durak, Türkiye'nin patent başvurularında 12. sırada, marka başvurularında ise 4. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca tasarım başvurularında Çin'in ardından 2. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Durak, öğretmen ve öğrencilere destek verdiklerini ve farkındalığı artırmak için eğitimlerin artırılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi. Proje, çocukların bitkisel ve hayvansal üretimi öğrenmelerini ve tarımla buluşmalarını amaçlamaktadır. Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldılar.
Almanya'nın önde gelen 10'u aşkın şirketinin üst düzey yetkilileri, Çin'in Chongqing kentini ziyaret etti. Yöneticiler, kentle daha fazla işbirliği yapma beklentilerini dile getirdi ve Chongqing'in Çin'in en büyük sanayi kümelerinden biri olduğunu vurguladı. BMW yetkilisi ise Chongqing'in büyük bir müşteri potansiyeline sahip olduğunu belirterek işbirliklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağları, dolu ve iri yağmurlardan korunmak için örtü altına alınıyor. Üzüm üreticileri, naylon tül ile bağlarını örtme çalışmalarına devam ediyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, değişen iklim şartları nedeniyle bağların örtünmeye başladığını ve temmuz ayının 15'inden sonra yüzde 80'den fazlasının örtü altında olacağını belirtti.
Denizli, kekik ekim alanlarının yüzde 91,2'sine sahip olarak Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 89.6'sını karşılıyor. Denizli Kekiği, dünya pazarında önemli bir yer tutuyor ve pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)