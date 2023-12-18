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Bina Kimlik Sistemi'ne 144 Bin Yapı Geçti - Son Dakika
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Bina Kimlik Sistemi'ne 144 Bin Yapı Geçti

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Bina Kimlik Sistemi'nin önemine dikkat çekerek, binaların periyodik bakımlarının yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Bina Kimlik Sistemi'nin kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğini belirtti. Bina Kimlik Sistemi, yapıların QR kod ve RFID teknolojisi ile izlenmesini sağlayan bir yazılım otomasyon sistemidir.

Bina Kimlik Sistemi\'ne 144 Bin Yapı Geçti
18.12.2023 - 10:56,
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Bina Kimlik Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "144 bin yapıda 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçildi. Kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontrollerin yapılacak olması çok önemli. Bu kapsamda binaların da periyodik bakımları yapılmış olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 'Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi. 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçilecek. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bina Kimlik Sistemi, Türkiye'de yapıların QR kod ve RFID (çip) teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, teknik verilerin online olarak kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlayan, coğrafi bilişim sistemleri ile entegresyonlu bir yazılım otomasyon sistemidir. Ülkemizde yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulaması başlıyor gittikçe yaygınlaşıyor. 144 bin yapıda 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçildi. Kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontrollerin yapılacak olması çok önemli. Bu kapsamda binaların da periyodik bakımları yapılmış olacak" dedi.

"Dijital kimlik belgesi oluşturuyor"

Denetim faaliyeti sona eren binalar için kimlik belgesi takıldığını ifade eden Özelmacıklı "Binalar için oluşturulan dijital kimlik belgeleri, binaya monte ediyor. Vatandaşlar, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabiliyorlar. Bina sakinleri ise, e-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabiliyorlar. Bina kimlik sertifikası sayesinde, yapıların veri stoğu haline gelmesi amaçlanmakla birlikte, verilerin her vatandaşın ulaşabileceği bir kaynak haline getirilmesi de planlanıyor. Sistem ile statik aykırılıkların önüne geçilecek, bina kat planları gibi teknik verilere ulaşılabilecek, yapının genel verilerine ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem sağlayan verilere ulaşılabilecek. Ruhsat alınmasından iskan alma sürecine kadar yapılarda kullanılmış malzeme bilgilerine de ulaşılabilecek" dedi.

"Yetki belgeli emlak işletmeleri de verilere ulaşabilmeli"

Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bina yaşı, kat planı gibi verilere ulaşmayı arzu ettiklerini de ifade eden Özelmacıklı "Bina Kimlik Sistemi'nin e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) gibi 7 farklı sistemle entegre çalışıyor. Bizler de Ticaret Bakanlığı üzerinden yetki belgesi almış 55 bine yakın emlak işletmesi olarak bu verilere erişim sağlayabilmeyi istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Son Dakika

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