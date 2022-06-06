Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak - Son Dakika
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Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak

06.06.2022 18:46

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bina yalıtımlarında geçerli olmak üzere destek paketi geliştirdiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen ve 2.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan, 3600 ek göstergesinden, son dönemdeki hayat pahalılığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"50 BİN TL'YE KADAR KREDİ İMKANI SAĞLANACAK"

Erdoğan, konuşmasında bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketiyle ilgili de bilgi verdi. Buna göre binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak.

"DETAYLARI BAKANLIK AÇIKLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Yalıtımlı konut sayısını arttırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak. Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım bu paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından karşılanacaktır.

"15 MİLYARLIK YENİ PAKETİ GÜNDEME ALIYORUZ"

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Desteği programıyla ekonomik olarak dezavantajlı, ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyarlık yeni bir paketi daha gündeme alıyoruz.

"ANA OKULLARI İÇİN DE DESTEK PROGRAMI OLUŞTURDUK"

Vatandaşlarımız bu programa Haziran ayından itibaren başlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ana okulları veya ana sınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımından faydalanmış aileler başvurabilecektir. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak - Son Dakika
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