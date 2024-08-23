Bingöl\'de Çiftçilere Makine Desteğiyle Silajlık Mısır Üretimi Arttı

Ekonomi

Bingöl'de paydaş kurum ve kuruluşların katkılarıyla çiftçilere sunulan makine-ekipman desteği, silajlık mısır üretimini 7 yılda 14 bin tondan 128 bin tona yükseltti. Çiftçiler ise makineleri satın almak yerine devlet desteğiyle kiralayarak masraflarını yarı yarıya düşürdü.

Bingöl Valiliği koordinesinde DAP Kalkınma İdaresi, İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin eş finansman desteğiyle, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyan "Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi" çiftçilerin masraflarını yarı yarıya düşürdü. Çiftçiler, makine-ekipman almak yerine devlet desteğiyle kiralama yaparak kazançlarını ve üretimini arttırıyor.

Merkez Ekinyolu köyünde bulunan 22 dekar alan üzerine kurulu Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisinde 10 adet römork, 1 adet taş kırma makinesi, 1 adet silaj (torba) paketleme makinesi, 1 adet 4x4 traktör ile ön yükleyicisi ve balya ataşmanı, 2 adet pnömatik anıza ekim mibzeri, 6 adet sıra bağımsız silaj biçme makinesi, 1 adet taş toplama makinesi, 1 adet katı gübre dağıtım makinesi, 1 adet döner kulaklıklı pulluk, 1 adet silaj paketleme (balyalama) makinesi, 1 adet lazerli toprak tesviye makinesi, 2 adet 2'şer tanklı 3 ton kapasiteli süt toplama aracı, 1 adet kendi yürür silaj biçme makinesi, 1 adet mini loder, 1 adet 300 kilo yonca balya makinesi ve 1 adet rotovatör bulunuyor.

Bölgedeki tesisi ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, önce ekipmanları inceledi ardından mısır hasadına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden ve ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Vali Usta, tarım yatırımlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bingöl'ü tarım ve hayvancılıkta ileriye taşımaya devam edeceklerini belirten Vali Usta, "Bingöl'deki çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayan tarım makineleri parkı ve silaj paketleme tesisi ve bu alandaki makinenin kullanıldığı silajlık biçim faaliyetine katıldık. Öncelikle Bingöl'deki tarımın gelişimine baktığımız zaman 165 bin hektar alanda çiftçilik yapılıyor. Yine hayvan varlığımıza baktığımız zaman ise 126 bin büyükbaş, 556 bin küçükbaş ve 174 bin de arılı kovanımız mevcut Bingöl'de tarımsal faaliyet olarak. Bingöl'ü ileriye taşımaya çalışıyoruz. Valiliğimizin koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz, DAP, FKA'nın ve özel idaremizin katkılarıyla birtakım projeler geliştirmeye başladık. Bu projelerden en önemlisi de bu makine icmalin arttırılması, üretimde kalitenin iyileştirilmesi, istihdamın arttırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılması anlamında iyi bir makine parkı yapma çalışmalarımız oldu" dedi.

"Son 7 yıllık dönemde silajlık mısır üretimi 9 kat artarak 14 bin tondan 128 bin ton kapasiteye ulaştı"

Silaj mısır üretiminin 9 kat arttığını aktaran Vali Usta, "Son 7 yıllık dönemde silajlık mısır üretimi 9 kat artarak 14 bin tondan 128 bin ton kapasiteye ulaştı. Tabi ki bunda Damızlık, Sığır Yetiştiriciliği Birliğimizin eş finansman desteğiyle onların yaptıkları katkılar çok çok fazla. Dolayısıyla şuan da damızlık, sığır yetiştiricileri birliğimiz kanalıyla yaklaşık bin 500 hektar alanda anlaşmalı çiftçilik modelimiz var. İlerleyen süreçte yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz katkılarıyla makineleşmeyi daha da arttırarak makine parkımızı ve 22 dönüm alandaki makine teçhizatımızı arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Makine parkı ve silajlık paketleme tesisi Doğu Anadolu'daki ilk ve tek olanlardan bir tanesi"

Vali Usta, " Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza teşekkür etmek isterim. Çünkü yaptığımız anlatımlar, sunduğumuz projeler karşılık buluyor. Büyük bir destek alıyoruz bakanlığımızdan. Çünkü bu makine parkı ve silajlık paketleme tesisi Doğu Anadolu'daki ilk ve tek olanlardan bir tanesi. Türkiye'de 4-5 yerde var. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem bu silaj paketleme makine sayısını arttıracağız hem de makine parkımızı çok daha iyi hale getireceğiz. Çiftçilerimize de bol kazançlı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Devletin sunmuş olduğu makine desteğiyle mısır üretimi yaptığını belirten çiftçi ve besici Adem Evci, "Devletimiz makineleri vermiş biz rahat ediyoruz. Mısırımızı rahat biçiyoruz, eskiden mısır ekemiyorduk, biçemiyorduk, bu şanslarımız yoktu. Şimdi bu şansları devlet bize vermiş. Makine var, biçerimiz var. Daha önce yapamıyorduk, sadece ot ve samanla hayvanlarımızı besliyorduk. Şimdi mısırla da besliyoruz. Makineler olduğu için biz bu işi daha rahat yapıyoruz" şeklindeki ifadelere yer verdi.

Vali Usta'ya Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır ile Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç eşlik etti. - BİNGÖL