BİOSUN\'dan Bilecik Belediyesi\'ne Tepki: \'Hedef Olduk\'

Bilecik il genelinde çöp toplama işi yapan BİOSUN Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi tarafından bir açıklama yapılarak, "Hukuksuz ihalesiz çöp toplatılıp taşıtılmasına son verdiğimiz için hedef olduk" denildi.

BİOSUN yönetimi tarafından yapılan açıklamada son günlerde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı açıklamalar üzerine, doğru bilgilendirme amacıyla aşağıdaki hususların paylaşılması zaruri hale geldiği belirtildi. Açıklamada, "Melek Mızrak Subaşı tarafından 'Pahalı' olarak nitelendirilen atık toplama bedeli, 2024 yılı Ocak ayından 18 Eylül 2024 tarihine kadar, sahipleri belirsiz ve eski bir işçi üzerine kurulmuş 'Referans' isimli paravan şirkete hukuksuz ve ihalesiz şekilde ödenmiştir.18 Eylül 2024 tarihinde bu hukuksuz uygulamaya son verilmiş ve hizmet, ihaleyi kazanan şirketimiz tarafından şeffaf ve yasal zeminde yürütülmeye başlanmıştır. Şirketimiz, hizmetin devralındığı tarihten bugüne kadar hiçbir fiyat artışı yapmadan, aynı bedel üzerinden çöp toplama ve taşıma hizmetini sürdürmektedir. İhalesiz ve hukuksuz şekilde 'Referans' şirketine ödeme yapılırken herhangi bir itirazda bulunmayan Bilecik Belediyesi'nin, sözleşmenin feshedildiği 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren hem fiyata itiraz etmesi hem de hukuksuzluğa son veren şirket yönetimimizi hedef alması kamuoyunun takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca, Semih Şahin döneminde Bilecik Belediyesi'nin Danıştay 13. Dairesinde açtığı 2023/1430E sayılı davanın Melek Mızrak Subaşı tarafından hangi gerekçe ile geri çekildiği merak konusudur. Eğer bedel gerçekten pahalı bulunuyorsa, aynı fiyat 'Referans' şirketine ödenirken neden itiraz edilmediği sorusu da cevapsızdır. Referans sözleşmesi feshedilene kadar şirketimiz aleyhinde tek bir açıklaması bulunmayan Subaşı'nın, fesih sonrasında şirketimizi ve birlik yönetimini hedef alan tutumu dikkat çekicidir. Şirketimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaflık, hukuka uygunluk ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde hizmet vermeye devam edecektir" denildi.