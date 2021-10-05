Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi, işte yeni fiyatlar

Tiryakiler haftaya zamla başlamıştı. Dün P. M. grubuna ait sigaralara 1 lira zam gelmiş ve fiyat artışı hemen etiketlere yansımıştı. Söz konusu zam sonrası bugün başka bir gruba ait sigara fiyatlarına da zam geldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu fiyat artışını Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, P. M. grubunun ardından bugün de J.. grubuna ait sigara fiyatlarınazam geldiğini duyurdu. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

YENİ FİYATLAR

Grubun 2 sigarasına 2 lira zam gelirken, diğer sigaralar ise 1 lira zamlandı. 16 TL olan iki farklı sigaranın paketi 18 TL'ye çıktı. 14.50 lira olan sigaralar 15.50 lira, 15 lira olan sigaralar 16, 16 lira olan sigaralar ise 17 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 18 lira olurken, en ucuz sigara 15.50 lira oldu.

ENFLASYONA ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor.