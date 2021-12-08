Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'ye yakın bölgelerden akın yaşanıyor. Bulgaristan'da ucuz ürünleri takip eden bir grup Bulgar "Edirne Pazarı" grubu kurdu. Bu sayfada ucuz ürünlerin nerelerde satıldığına dair bilgiler yer alıyor.

BULGAR VE YUNANİSTAN VATANDAŞLARI EDİRNE'YE AKIN ETTİ

ParaMedya'nın haberine göre, özellikle Trakya bölgesindeki illere Bulgaristan ve Yunanistan'dan akın devam ediyor. Hafta sonu alışveriş için Bulgar ve Yunan vatandaşlar, bazı haftalar izdihama sebep oluyor.

Türk lirasındaki değer kaybıyla beraber Bulgaristan'da ucuz ürünleri takip eden bir grup Bulgar vatandaş "Edirne Pazarı" grubu kurdu. Binlerce takipçisi olan grupta Bulgar kadınları nereden ne aldığını ve hangi fiyata satıldığına dair bilgiler paylaşıyor. 1 ay önce 1 Bulgar levası 5.75 TL yaparken, bugün itibariyle 7.92 lira.