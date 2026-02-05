Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş, eşi ve çocuğuyla gittiği börekçide ödediği hesap karşısında şoke oldu. Kahvaltı için birer porsiyon börek, iki çay ve bir limonata söylediklerini belirten vatandaş, masaya gelen hesabın 1085 TL olduğunu ifade etti.

"DOYDUN MU DESEN O DA YOK"

Hayat pahalılığının geldiği noktaya isyan eden ve bu rakamların normalleştirilmemesi gerektiğini ifade eden vatandaş şunları söyledi: "Arkadaşlar o kadar sinirliyim ki bunu sizinle paylaşmak istedim. Eşim ve ben 3,5 yaşında kızımla kahvaltıya gittik. Yani börekçiye gittik kahvaltıya falan değil. Birer porsiyon börek, birer tane çay, bir tane de limonata. Tam 1085 lira hesap getirdiler, 1085 lira. Doydun mu desen o da yok. Porsiyonlar da az. Bu kadar pahalılığı normalleştirmeyelim.

"BİR DE KAPIYA VALE KOYMUŞLAR"

Bir de kapıya vale koymuşlar. Ya sen börekçisin, vale neden var? Bir de 100 lira valeye veriyorsunuz. Etti sana 1185 lira. Ya bir sabah kahvaltısı için ve doymadığın bir porsiyon börek için çok fazla değil mi? Gerçekten çok fazla abartıyorlar ve biz bunları çok normalleştiriyoruz"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar artan yeme-içme fiyatlarına tepki gösterdi.