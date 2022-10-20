Birçok ülkeden safran görmeye geliyorlar - Son Dakika
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Birçok ülkeden safran görmeye geliyorlar

20.10.2022 15:48

Birçok ülkeden safran görmeye geliyorlar 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip safran bitkisi birçok hastalığa karşı etkili Safran üreticisi İsmail Yılmaz: "Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var" UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen...

Birçok ülkeden safran görmeye geliyorlar

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip safran bitkisi birçok hastalığa karşı etkili

Safran üreticisi İsmail Yılmaz:

"Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var"

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini görmek için dünyanın her yerinden turist geliyor.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin Türkiye'deki çeşidi İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulan safranı görmek için dünyanın dört bir yanından turist Safranbolu ilçesine geliyor.

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran bitkisinin, hücre yenileyici, solunum rahatsızlıkları, depresyon, kaygı, hafıza kaybı, kan şekeri seviyesi düzenleyici, görme keskinliğini artırıcı ve katarakt oluşumunu önleme özelliği bulunuyor.

"Çok fazla yabancı misafir geliyor"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, safranın iki haftadır çiçek açtığını belirtti. Şuanda safranda çiçeklenmenin zirve olduğu dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün topluyoruz, akşamları da içindeki çiçekleri temizliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma-cumartesi günü de Safran Hasadı Festivali var. Misafir oldukça yoğun, tarlayı görmek istiyorlar" dedi.

"Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var" diyen Yılmaz, "Bu her geçen yıl gittikçe artıyor, bu sene yabancı misafir daha çok fazla. Safranbolu'da özellikle Avrupalı turist çok fazla. Her gün 3-5 araba geliyor" ifadelerini kullandı.

"Yenileyici özelliği için alıyorlar"

10-15 Kasım'a kadar çiçeklenmenin devam edeceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de çiçek toplamaya devam ederiz. Biz safranın sadece kendisini, kırmızı lifini kullanmıyoruz. Ürünün her tarafını değerlendiriyoruz. İçindeki sarı lifler genellikle kozmatik de, kahve yapımın kullanılıyor. Dışındaki mor yapraklar safran pekmezi ve reçel yapımında kullanılıyor. Kırmızı lifler de malum bütün yemeklerde, tatlılarda, kozmatik de, boyada, ilaç sanayinde kullanılıyor. Safranın hücre yenileyici özelliği var. En büyük özelliği bu. Bir de sakinleştirici özelliği var. Gelenlerin belki de yüzde 80'i bunun için geliyor. Safranı çok içtiğinde gülme krizine sokuyor, öyle bir özelliği var rahatlatıyor insanları"

Yılmaz, 20 kilo civarın bir ürün beklediklerini, şuna kilogram fiyatının 100 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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İsmail Yılmaz, Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birçok ülkeden safran görmeye geliyorlar - Son Dakika

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