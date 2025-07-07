Birevim 750 Aileyi Ev ve Araçla Buluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Birevim 750 Aileyi Ev ve Araçla Buluşturdu

Birevim 750 Aileyi Ev ve Araçla Buluşturdu
07.07.2025 11:34
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Birevim, Ankara'da 750 aileye ev ve araç teslimatı yaparak tasarruf finansman modelini tanıttı.

TASARRUF finansman sektörünün öncü markalarından Birevim, Ankara'da düzenlediği teslimat şenliğiyle 750 ailenin ev ve araç teslimatını gerçekleştirdi.

Keçiören Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen etkinliğe, Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk ve aileler ile çok sayıda davetli katıldı. Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, burada yaptığı açıklamada, "Birevim tasarruf finansman modelini vatandaşa sunan bir finans kurumudur. Tasarruf finans modeli bizim alışık olduğumuz klasik finans modelinin aksine sosyal odaklı, insanı merkeze koyan bir yapıdır. Biz burada ev, araba alma hayali kuran kişileri bir araya getirip birliktelik gücünden faydalanarak ve 'birlikte mümkün' diyerek, bu kişilerin faiz yükünün altında kalmadan, borç altında ezilmeden tamamen kendi birikimleri ve tasarruflarıyla ev, araba almasına vesile olmaya çalışan bir finans kurumuyuz. Türkiye genelinde 63 şubemiz var. Yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı faiz yüküne sokmadan uygun maliyetlerle ev, araba sahibi yapmak. Böylelikle Türkiye genelinde şubeleşmemizi artırmak ve daha fazla istihdam sağlayarak tasarruf finans modeli dediğimiz sosyal finans modelini Türkiye çapında yaymak istiyoruz. Son 1 yıl içinde şirket olarak ciddi bir atılım gösterdik. Pazar payımızı yaklaşık beşe katladık. İstihdamımızı üçe katladık. Bu hızla devam etmeyi planlıyoruz. Şanlıurfa, Ankara ve şimdi de İzmir'de Ege bölgesinde yaklaşık bin ailemizin katılacağı teslimat şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Bunu bütün bölgelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Öztürk, "Ankara'da teslimat şenliğinde Ankaralı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bundan önce Şanlıurfa'da bir teslimat şenliği gerçekleştirmiştik, 500 vatandaşımızla ev ve araba almalarını kutlamıştık. Ankara'da da 750 ailemizle bir araya geldik. Sektörümüz aslında emekleme döneminde. Tanındıkça vatandaşımızın ilgi ve alakası daha çok artıyor. Son 1 yılda tasarruf finansman sektörü yüzde 220'lik bir artış göstererek, 95 milyarlık aktif büyüklüğe ulaştı. Yıllık işlem ciroları da yüzde 250 artarak, yıllık 350 milyarlık işlem hacmine ulaştı. Sektörde yaklaşık 550 şube var ve 5 bine aşkın kişide bu alanda istihdam edilmiş durumda. Bunlar büyük rakamlar ve büyük gelişmeler ama bu kesinlikle yeterli değil. Vatandaşımız sistemi tanıdıkça eminim birkaç yıl içinde rakamlarımızı 10 katına ulaştıracağız. Bunun için de Birevim olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Birevim Teslimat Şenliği, açılış konuşmalarının ardından tapu teslim töreniyle devam etti. Tapularını Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk'ün alan vatandaşlar, kendi tasarruflarıyla ev ve araç sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Teslimat şenliği, sürpriz hediyelerin verildiği çekilişle sona erdi.

Kaynak: DHA

Özgür Öztürk, Etkinlikler, Birevim, Ekonomi, Finans, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birevim 750 Aileyi Ev ve Araçla Buluşturdu - Son Dakika

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