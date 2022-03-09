Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek

09.03.2022 22:30
Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

Otaiba, yazılı açıklamasında, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti.

BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurgulayarak "Üretim artışlarını destekliyoruz ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Blinken BAE'nin desteğini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında düşüş görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 12'yi aşkın değer kaybıyla 108 dolardan alıcı buldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Petrol, Enerji, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek - Son Dakika


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