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Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İş Forumu - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İş Forumu

23.11.2021 12:25
Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2040 programı çerçevesinde konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan fırsatları Türk iş dünyasının değerlendireceğini umduğunu belirterek, "Bunu yaparken, tüm dünyada çok başarılı projelere imza atan...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2040 programı çerçevesinde konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan fırsatları Türk iş dünyasının değerlendireceğini umduğunu belirterek, "Bunu yaparken, tüm dünyada çok başarılı projelere imza atan Türk firmalarına rekabet şartları içerisinde pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Dubai'de düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri- Türkiye İş Forumu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, forum açılışındaki konuşmasına yer verilen DEİK Başkanı Olpak, ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan iş forumunda, B2B görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla yatırım ve ticari iş birliklerine yenilerini ekleyerek, iş dünyasına yeni alanlar açacaklarını bildirdi.

Program çerçevesindeki 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) imza töreni vesilesiyle BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile aralarındaki mutabakat anlaşmasını genişleten bir protokole de imza atacaklarını kaydeden Olpak, şu bilgileri verdi:

" Orta Doğu, Körfez ve Afrika için önemli bir ticari ortağımız BAE ile aramızda 8 milyar dolar seviyesinde bir ticaret hacmi bulunuyor. BAE'nin ithalatında aldığımız pay önceki iki yılda yüzde 1,3 seviyesindeydi. 2020'de yüzde 1,6'ya yükseldi. Ancak bu rakamın yeterli olduğunu düşünmüyorum ve en kısa zamanda dengeli bir şekilde yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için liderlerimizin de desteğiyle, en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyasına düşüyor."

İş birliğinin artırılması talebi

Nail Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için yapılması gerekenlere değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"BAE, 'Abu Dhabi Vision 2040' programı çerçevesinde ekonomisinin sektörel çeşitliliğini artırmak istiyor. Burada özellikle konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan ciddi fırsatları Türk iş dünyamızın değerlendireceğini umuyor ve bunu yaparken, tüm dünyada çok başarılı projelere imza atan Türk firmalarına rekabet şartları içerisinde pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu ediyorum. Finans ve bankacılık, fintech, e-ticaret, enerji ve yenilenebilir enerji, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, ileri teknoloji ve inovasyon, turizm ve lojistik alanlarında iş birliğini çok daha hızlı ve fazla artırmamız gerektiğine ve bunun mümkün olduğuna inanıyorum."

Olpak, Türkiye'de faaliyet gösteren 547 BAE sermayeli şirketin Türkiye'ye yatırım stokunun 4,8 milyar dolar civarında olduğunu kaydederek, bunun artırılmasını beklediklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması çağrısında bulunan Olpak, "BAE ile başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerde iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızla aramızdaki yakınlıktan aldığımız destekle, karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için daha fazla çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Nail Olpak, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İş Forumu - Son Dakika Ekonomi


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