Bisan 2025 Hedeflerini Açıkladı: Sürdürülebilir Büyüme ve Yenilikçi Yatırımlar

Ekonomi

NAHİTA Holding bünyesindeki bisiklet markası Bisan, 2025'e dair hedeflerini açıkladı. Bisan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş, sektördeki konumunu sürdürmek amacıyla 2025'te yatırımlarına devam edeceğini belirtti.

Temurtaş, "2022 yılının son çeyreğinde göreve başladık ve geride bıraktığımız iki yıl, bizim için gerçekten çok verimli geçti. Şirketimizin üretim kapasitesinin arttırılmasından, bisiklet sektöründeki yeniliklerin uygulanmasına kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydettik. 2025 yılı için hedeflerimiz daha da büyük. Üretim döngümüzü daha verimli hale getirecek, teknolojiyi topluma daha faydalı bir şekilde kullanarak büyümeyi sürdüreceğiz. Bisiklet Endüstrisi Derneği'nin açıklamalarına göre, Türkiye'de bisiklet üretimi 2023 itibarıyla 1,7 milyon adede ulaştı. Bisiklet ihracatı ise 133 milyon euroya yükseldi. Büyüyen pazarda 2025 için kümülatif cirolarımızı yüzde 25'in üzerinde artırmayı hedeflerken, ihracatta ise bu oranlara korelatif olarak benzer artış bekliyoruz. Önemli hedeflerimizin arasında, yerli üretim oranını artırmak da yer alıyor" dedi.

Temurtaş, "Ar-Ge çalışmaları ve üretim teknolojilerindeki yenilikçi adımlarla sektördeki ilk ve tek Ar-Ge Merkezi'ne sahip olan Bisan, bu alandaki çalışmalarıyla sektördeki ilkleri gerçekleştirmekte, ulusal ve uluslararası projelere imza atmaktadır. Sektördeki tek Ar-Ge Merkezi olmanın verdiği sorumlulukla, Bisan olarak ekonomiye ve topluma sağladığımız katkılarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'GELECEĞE YÖNELİK YATIRIMLAR YAPARAK DÜNYA KAYNAKLARINI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Hem yerel hem de global ölçekte büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Temurtaş, "Bisan üretim sürecinde çevre duyarlılığına büyük önem vermektedir. Piyasanın talebine göre ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda yeni üretim yatırımlarımızı elektrikli bisikletlerimizi arttırmak üzerine hayata geçireceğiz. Böylelikle çevre dostu ulaşım seçeneği olan elektrikli bisikletlerimizle, fosil yakıt kullanımını azaltarak, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaya destek olacağız. Yalnızca bugüne değil, geleceğe yönelik yatırımlar yaparak dünya kaynaklarını korumaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'2025 YILI İÇİN PLANLADIĞIMIZ BİR DİĞER YATIRIM İSE GÜNEŞ ENERJİSİ (GES) PROJESİ'

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularına önem verdiklerini belirten Temurtaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"2025 yılı için planladığımız bir diğer yatırım ise güneş enerjisi (GES) projesi. Fabrikamızda çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla önemli bir adım atarak güneş enerjisine yatırım yapmaya karar verdik. Bu sayede fabrikamızı dış enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtarırken, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan birçok fayda sağlamayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusundaki taahhüdümüzle, güneş enerjisi yatırımımız sayesinde geleceğe daha temiz, daha yeşil ve ekonomik olarak daha güçlü adımlar atacağız."