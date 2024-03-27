Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,66 puan azalarak 8.806,72 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 26,63 ve yüzde 0,30 puan artışla 8.834,01 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 8.906,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 8.806,72 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,25 puan ve yüzde 0,01 kazançla 9.519,38 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 190 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 190 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,50'den, bileşik getirisi de yüzde 45,81'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1425 lira, satışta 32,2713 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0780 lira, satışta 32,2065 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 151,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 85,4 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 0,66 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatında kota uygulamasına başladığını duyurdu. Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na ise işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu tedbirler, altın ithalatının artış hızını azaltmayı ve piyasada yaşanan daralmayı önlemeyi amaçlamaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'daki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ne (BAYOSB) itfaiye grubu kurulması için protokol imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Çok kıymetli bir iş. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olmasını diliyoruz' dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sezonun yaklaşmasıyla birlikte kepenklerini açan çarşı esnafını ziyaret etti. Belediye dükkanlarının bu sezon yeniden ihale edilmeyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, esnafa yeni sezon müjdesi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de emeklilerin geçim sıkıntısını dile getirdi ve destek istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kamu bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Kota uygulamasıyla birlikte daralan işlenmemiş altın arzının sorunlarını azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat kotası verildi.
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