BIST 100 Endeksi 0,66 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 0,66 Puan Azalarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 0,66 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,66 puan azalarak 8.806,72 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 8.906,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla tamamladı. Mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 1,25 puan ve yüzde 0,01 kazançla kapandı. Altının ons fiyatı 2.190 dolar olarak belirlendi.

27.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,66 puan azalarak 8.806,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,63 ve yüzde 0,30 puan artışla 8.834,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 8.906,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 8.806,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,25 puan ve yüzde 0,01 kazançla 9.519,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 190 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 190 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,50'den, bileşik getirisi de yüzde 45,81'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1425 lira, satışta 32,2713 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0780 lira, satışta 32,2065 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 151,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 85,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 0,66 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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