BIST 100 Endeksi %3,09 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 413,02 puan azalarak 12.933,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,40 puan ve yüzde 0,38 azalışla 13.296,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.905,50 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,09 değer kaybederek 12.933,40 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 479,08 puan ve yüzde 3,16 düşüşle 14.657,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,93, mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,78 ve hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,9 düşüşle 7 milyon 425 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi yüzde 37,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8543, satışta 44,0300 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1553, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 157,714 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.