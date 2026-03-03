BIST 100 Endeksi %3,09 Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi %3,09 Değer Kaybetti

03.03.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 12.933,40 puandan kapatarak %3,09 düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 413,02 puan azalarak 12.933,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,40 puan ve yüzde 0,38 azalışla 13.296,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.905,50 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,09 değer kaybederek 12.933,40 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 479,08 puan ve yüzde 3,16 düşüşle 14.657,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,93, mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,78 ve hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,9 düşüşle 7 milyon 425 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi yüzde 37,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8543, satışta 44,0300 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1553, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 157,714 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %3,09 Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:28:22. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %3,09 Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.