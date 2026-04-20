BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 14.491,23 puana geriledi.

Cuma günü 14.587,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 125,56 puan ve yüzde 0,86 azalışla 14.462,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,70 puan ve 0,66 düşüşle 14.491,23 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.414,81 puanı, en yüksek 14.531,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve mali endeks yüzde 1,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 65'i düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank ile TÜPRAŞ oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 792 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 159 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8790 liradan, avro 52,8420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 792 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,7 primle 91,5 dolardan işlem görüyor.