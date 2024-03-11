BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 4,55 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirtti.
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de hazine bütçe dengesi, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
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Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle yapılan süt toplama merkezi ile üretici gelirlerinin artması hedefleniyor. Proje sayesinde süt üreticilerinin pazarlama sorunları çözülecek, süt kalitesi korunacak ve üretici gelirleri yüzde 50 artacak. Ayrıca tesiste istihdam imkanı da sağlanacak.
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'i ziyaret etti. Erdemir tesislerine düzenlenen saha gezisine 80 üye katıldı. Üyeler, çelik üretiminin süreçleri ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,50 puan azalarak 9.131,82 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.131,82, en yüksek 9.368,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 9.131,82 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 185 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,7 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beypazarı'nda yaptığı konuşmada, Ankara ve İstanbul arasında yeni otoyol ve süper hızlı tren projelerini başlattıklarını ve hedeflerinin 2028'e kadar süper hızlı tren projesini tamamlamak olduğunu belirtti. Uraloğlu, Beypazarı'nın gelişmesine katkı sağlayacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak seçime gireceklerini ifade etti.
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