YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu. Dolar/TL ise yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

01.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu.

Öte yandan dolar/TL bugün yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 9.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Madencilik, 21 Mart, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun
    19:31 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

  • Türk Akademisyen: Çin'in Kalkınma Modeli Hızlı Modernizasyon ve Büyümeye Örnek Teşkil Ediyor
    19:16 Türk Akademisyen: Çin'in Kalkınma Modeli Hızlı Modernizasyon ve Büyümeye Örnek Teşkil Ediyor

    Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.

  • BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
    18:45 BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı. Mali endeks ve hizmetler endeksi değer kazanırken, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.237 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu açıkladı.

  • Malkara'da yerli ve milli ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı
    18:09 Malkara'da yerli ve milli ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı

    Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.

  • İzmir İş Dünyası Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
    18:00 İzmir İş Dünyası Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

    İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.

  • Seçim Sonuçları ve Ekonomik Tablo: Prof. Dr. Timur Han Gür'den Değerlendirme
    17:27 Seçim Sonuçları ve Ekonomik Tablo: Prof. Dr. Timur Han Gür'den Değerlendirme

    Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 19:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement