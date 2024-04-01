BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu.
Öte yandan dolar/TL bugün yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratında 9.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı. Mali endeks ve hizmetler endeksi değer kazanırken, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.237 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu açıkladı.
Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.
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