BIST 100 Endeksi Yüzde 1,67 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,67 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

06.09.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 73,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık olarak belirlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69'a çıktı.

Analistler, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasına rağmen küresel piyasalarda ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair endişelerle satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da büyüme, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,67 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,67 Düştü - Son Dakika
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