BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azalışla 8.962,96 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,84 ile taş toprak oldu.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 9.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 artış kaydedildi. Sektörel bazda incelendiğinde ise giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış görüldü. Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20 artış kaydedildi.
BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki seçim sonuçlarını değerlendirerek, beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtti.
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