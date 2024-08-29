BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.718,94 puana geriledi. Endeks, gün içinde en düşük 9.705,48, en yüksek 9.775,49 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 523 dolardan işlem görüyor.

29.08.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.718,94 puana geriledi.

Dün 9.757,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,21 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.762,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,22 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.718,94 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.705,48, en yüksek 9.775,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ve Petkim oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 523 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,50, bileşik getirisi yüzde 42,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1090, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 144,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0800 liradan, avro 37,8110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 523 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 77,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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