BIST 100 Endeksi Yüzde 0,26 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.598,67 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.573,77, en yüksek 9.643,46 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 523 dolardan işlem görüyor.

11.09.2024 14:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.598,67 puana geriledi.

Dün 9.624,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,38 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.598,67 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.573,77, en yüksek 9.643,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'ı yükselirken, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Borusan Boru Sanayi, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 523 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 141,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0210 liradan, avro 37,6080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 523 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 artışla 70,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,26 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,26 Düştü - Son Dakika
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