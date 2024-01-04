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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 7.487,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,01 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile taş toprak oldu. Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
04.01.2024 - 13:20,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 7.487,60 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,56 puan artışla 7.487,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,01 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile taş toprak oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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