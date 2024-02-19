BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,59 artışla 9.397,33 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,97 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 20 dolara yükseldi.

19.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,59 artışla 9.397,33 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,97 puan arttı. Cuma günü 9.250,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 71,69 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.322,05puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.320,92 puanı, en yüksek 9.404,11 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi 0,72 ve mali endeks yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,33 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i değer kazanırken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 20 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8690, avro 33,2570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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