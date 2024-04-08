Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 artışla 9.714,98 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan arttı. Cuma günü 9.618,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 20,40 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.639,23 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.627,40 puanı, en yüksek 9.735,75 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,47, hizmetler endeksi yüzde 1,36, mali endeks yüzde 1,02 ve sanayi endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükselirken, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Ereğli Demir Çelik oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 337 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,69, bileşik getirisi yüzde 43,63 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0440 liradan, avro 34,6950 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 337 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 89,9 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarı bu haftaya özel 9 Nisan Salı günü kurulacak. Pazarda, bayramlık alışverişlerini yapmak isteyenler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.
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